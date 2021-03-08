Никита Мазепин рассказал о своих целях на первые тесты с «Хаасом»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от предсезонных тестов, которые пройдут в Бахрейне. Ранее американская команда обнародовала расписание работы пилотов на тестах.
«Конечно, время на тестах будет ограничено и уменьшено по сравнению с прошлыми годами. Поэтому для новичка это уже будет вызовом. Каждые 10 минут тестов будут ещё ценнее для нас.
Наша ключевая цель — получить максимум в условиях ограниченного времени. Мы будем пилотировать новую машину, поэтому надеемся на удачу, чтобы мы не теряли время на трассе. В болиде много новых компонентов, которые настроены под меня. Нужно привыкнуть к этому.
Ранее я не пилотировал болид с силовой установкой «Феррари». Нужно привыкнуть к управлению и сцеплению с дорогой. Я упорно работал в течение зимы. Думаю, у меня были тысячи звонков в Zoom с инженерами. Я изучал всю информацию, настройки.
Также я попросил подготовить для меня некоторые компоненты, рассчитанные на моё тело. Например, сиденье. Будет интересно посмотреть на результаты работы», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».
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