В «Альпин» рассказали о состоянии Алонсо перед предсезонными тестами в Бахрейне

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо полностью готов к предсезонным тестам, которые стартуют в Бахрейне 12 марта. О готовности 39-летнего гонщика сообщил генеральный директор «Альпин» Лоран Росси. В феврале Алонсо попал в ДТП, катаясь на велосипеде.
«Мы даже удивлены, что он восстановился так быстро. Алонсо полностью готов, мы с нетерпением ждём, когда он сядет за руль», — цитирует Росси GrandPX.
11 февраля стало известно, что двукратный чемпион Формулы-1 пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Швейцарии. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики диагностировали у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию». Испанские СМИ отмечали, что Алонсо «удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на импланты».
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