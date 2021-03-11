В «Хаасе» опубликовали круг Мазепина с бортовой камеры

Сегодня, 11 марта, на трассе «Сахир» (Бахрейн) команда «Хаас» провела традиционный съёмочный день. За рулём болида образца 2021 года поработал новичок Формулы-1 Никита Мазепин. Пресс-служба американской команды на странице в «Твиттере» опубликовала видео его круга с бортовой камеры.

Соответствующее видео доступно на странице команды «Хаас» в «Твиттере».

Ранее «Хаас» опубликовал расписание предсезонных тестов, которые стартуют в Бахрейне. Во время утренней сессии 12 марта за рулём болида окажется немецкий пилот Мик Шумахер. Мазепин сменит его за рулём во второй части дня.



Далее пилоты продолжат работать по полдня 13 и 14 марта.



В новом сезоне ливрея «Хааса» будет окрашена в цвета российского флага. Титульным спонсором команды будет компания «Уралкалий». При этом Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.