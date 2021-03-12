Мик Шумахер прокомментировал итоги первого дня тестов

Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился впечатлениями от работы в первый день официальных предсезонных тестов в Бахрейне. Невзирая на проблемы, которые не позволили проехать ему и 20 кругов, немец остался доволен.

«В конце сессии смог вернуться на трассу и проехать ещё три круга, но они были не очень хорошими. Во время перерыва между сессиями мы сменили фокус работы и кое-что проанализировали. После концентрировались на соперниках и том, что они делают иначе. Мы получили достаточно точные данные и можем изучить, что делали конкуренты. Я был с командой и пытался помочь, но это не совсем моя сфера работы. Постараюсь сделать больше в следующие несколько дней», — приводит слова Шумахера-младшего Motorsport Magazin.

Всего Мику Шумахеру в первый день тестов удалось проехать 15 кругов, немец показал 16-е время.