Мик Шумахер прокомментировал итоги первого дня тестов

Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился впечатлениями от работы в первый день официальных предсезонных тестов в Бахрейне. Невзирая на проблемы, которые не позволили проехать ему и 20 кругов, немец остался доволен.
«В конце сессии смог вернуться на трассу и проехать ещё три круга, но они были не очень хорошими. Во время перерыва между сессиями мы сменили фокус работы и кое-что проанализировали. После концентрировались на соперниках и том, что они делают иначе. Мы получили достаточно точные данные и можем изучить, что делали конкуренты. Я был с командой и пытался помочь, но это не совсем моя сфера работы. Постараюсь сделать больше в следующие несколько дней», — приводит слова Шумахера-младшего Motorsport Magazin.
Всего Мику Шумахеру в первый день тестов удалось проехать 15 кругов, немец показал 16-е время.
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