Мазепин рассказал, почему он очень доволен первым днём тестов с «Хаасом»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов Формулы-1.



«Если честно, это был потрясающий день. Мне очень повезло, что дневная часть прошла плавно. Как мы видели в первый день, не всегда всё идёт, как ты планируешь. Было важно проехать много кругов. Также было приятно по-настоящему попробовать машину после такой «гипотетической» подготовки.



Условия оказались довольно сложными из-за обилия пыли и сильного ветра. Я много раз был в Бахрейне, но никогда не видел столько песка. Было сложно, но в нашем спорте выбирать не приходится. Все эти факторы сделали день интересным, это была очень хорошая учёба. Также был очень доволен физической стороной вопроса. Очевидно, что переход из Формулы-2 в Формулу-1 весьма серьёзный, но первым днём я очень доволен», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».