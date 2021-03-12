Штайнер: Мазепин показал, что начал понимать нашу машину

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне для Мика Шумахера и Никиты Мазепина.
«У нас было непростое начало из-за проблем с системой гидравлики на машине Мика. Он не проехал много кругов, что неидеально, но впервые выехал на новой машине, что хорошо, а его отзывы об этих кругах были хорошими. Надеюсь, завтра его день окажется лучше — мы уверены, что так произойдёт.
Днём с Никитой за рулём машина работала безотказно. Мы проехали много кругов. Условия на трассе были очень сложными, учитывая, что он впервые по-настоящему управлял болидом «Хааса». Его отзывы были хорошими, и он показал, что начал понимать нашу машину.
Нам просто нужно проехать как можно больше кругов в следующие два дня. Нужно дать парням время в машине и продолжить вместе расти», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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