Боттас: стоило провести обкатку болида до тестов

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги первого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1. Для финна он сложился неудачно. Из-за технических проблем гонщик проехал только шесть кругов.
«Легко рассуждать теперь, когда всё случилось. Конечно, сейчас мы скажем, что стоило провести обкатку болида до тестов. Но в последние годы всё надёжно работало, кроме того, у нас были некоторые данные, полученные со стенда.
Я, как и вся команда, ждал возвращения на трассу. Уже на первом круге стало ясно, что у нас очевидная проблема с коробкой передач. Мы заменили её, на что ушло достаточно много времени. В конце сессии я снова появился на трассе, но в этот раз мне помешали красные флаги. В общей сложности проехал шесть кругов, это не был идеальный старт сезона, — приводит слова Боттаса The Race.
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