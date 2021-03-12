Феттель остался доволен первым официальным днём за рулём «Астон Мартин»

Четырёхкратный чемпион мира, новобранец «Астон Мартин» Себастьян Феттель остался доволен официальным дебютом в составе новой команды, который прошёл в ходе тестов Формулы-1.

«Это был очень продуктивный день. Как и ожидал, мне довелось узнать много нового. Работал с новой для себя силовой установкой, а значит, меня ждали новые процедуры. Кроме того, у меня был новый руль, со всеми этими кнопками, здесь иная работа тормозной системы. Понимал, что меня ждёт много нового.

Важно то, что знаю, в чём мы можем прибавить. Работать на трассе было непросто, погода была очень ветреной. Можно было заметить, что все испытывали проблемы со сцепление. Как бы то ни было, сегодня суть была не во времени на круге. Необходимо было найти баланс и собрать важные данные, нам удалось это сделать за 51 круг утренней сессии. Буду изучать информацию и прогрессировать в работе с болидом. Думаю, могу сказать, что это был хороший первый день для нашей машины", — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.