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Главный инженер «Мерседеса» высказался о неудаче команды в первый день тестов

Главный инженер «Мерседеса» высказался о неудаче команды в первый день тестов
Авто / Формула-1 0
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал итоги первого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые сложились для немецкой команды очень непросто.

«Сегодня мы слабо начали сезон. Мы потеряли почти всё утро из-за проблем Боттаса с коробкой передач. Нагрузка во время перерыва означала, что мы не до конца готовы к сессии Хэмилтона. Как только началась работа на трассе, было очевидно, что болид не попал в рабочее окно. Невзирая на некоторый прогресс в течение дня, мы недовольны скоростью болида. Понятно, что есть над чем поработать. Мы отстаём от запланированной программы. Необходимо найти баланс и скорость. Но у нас есть ещё два дня и все возможности для того, чтобы наверстать упущенное», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, в ходе первого дня Валттери Боттас провёл на трассе всего шесть кругов из-за проблем с коробкой передач. По итогам дня он замкнул протокол, его напарник Льюис Хэмилтон показал только десятое время.

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