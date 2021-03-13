Феттель столкнулся с теми же техническими проблемами, что и Боттас в первый день тестов

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель во второй день официальных предсезонных тестов Формулы-1 пока успел проехать лишь шесть кругов. Немец быстро вернулся в боксы в связи с техническими проблемами. На болиде выявлена неисправность с коробкой передач, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
Отметим, что вчера, 12 марта, из-за подобных проблем первый день тестов был фактически сорван у пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. Финн в общей сложности также проехал шесть кругов и замкнул протокол.
Напомним, что в нынешнем году предсезонные тесты длятся всего три дня, а потому потеря времени сказывается на пилотах критическим образом. Себастьян Феттель проведёт первый сезон в составе «Астон Мартин».
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию второго дня предсезонных тестов Формулы-1.
- 13 марта 2021
-
13:18
-
12:17
-
11:46
-
10:59
-
09:54
-
08:00
-
00:32
-
00:21
- 12 марта 2021
-
23:51
-
22:22
-
21:35
-
21:15
-
20:55
-
20:51
-
20:33
-
19:05
-
18:45
-
17:54
-
17:20
-
16:22
-
15:41
-
15:32
-
14:18
-
14:07
-
13:13
-
12:55
-
12:17
-
11:25
-
10:56
-
10:03
-
09:37
-
08:00
-
00:53
- 11 марта 2021
-
23:50
-
22:45