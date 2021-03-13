Феттель столкнулся с теми же техническими проблемами, что и Боттас в первый день тестов

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель во второй день официальных предсезонных тестов Формулы-1 пока успел проехать лишь шесть кругов. Немец быстро вернулся в боксы в связи с техническими проблемами. На болиде выявлена неисправность с коробкой передач, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

Отметим, что вчера, 12 марта, из-за подобных проблем первый день тестов был фактически сорван у пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. Финн в общей сложности также проехал шесть кругов и замкнул протокол.

Напомним, что в нынешнем году предсезонные тесты длятся всего три дня, а потому потеря времени сказывается на пилотах критическим образом. Себастьян Феттель проведёт первый сезон в составе «Астон Мартин».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию второго дня предсезонных тестов Формулы-1.