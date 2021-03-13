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Марко — о тестах Ферстаппена: лучшее начало сезона, которое у нас когда-либо было

Марко — о тестах Ферстаппена: лучшее начало сезона, которое у нас когда-либо было
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился впечатлениями от первого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1. Функционер отметил, что это было лучшее начало сезона за всё время.

«Это было лучшее начало сезона, которое у нас когда-либо было. Не было никаких проблем. Макс даже мог позволить себе немного поиграть с болидом», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, в первый день тестов в Бахрейне Макс Ферстаппен показал лучшее время. Нидерландец проехал 139 кругов. При этом действующие чемпионы, «Мерседес», провалились. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал десятое время, а Валттери Боттас из-за технических проблем замкнул протокол. Сам Ферстаппен также остался доволен первым днём тестов, но призвал не обращать внимание на результаты.

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