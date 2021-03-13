Мазепин прокомментировал опасный инцидент с Джовинацци

Сегодня, 13 марта, в Бахрейне проходит второй день официальных предсезонных тестов. В ходе утренней сессии на трассе поработал новобранец «Хааса» Никита Мазепин. Россиянин признался, что, пытаясь спровоцировать потерю прижимной силы с целью эксперимента, едва не попал в аварию.

«Хорошо известно, что, преследуя другие машины, болид теряет много прижимной силы. С учётом сокращённого количества тестов и того, что впереди меня было много машин, мне хотелось узнать, сколько прижимной силы я потеряю, потому ехал вплотную за Джовинацци.

Я сделал это, чтобы получить опыт. Честно говоря, когда случился порыв ветра, я чуть не разбился. Это был тревожный момент», — приводит слова Мазепина GPFans.

Напомним, по итогам утренней сессии Никита показал седьмое время.

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