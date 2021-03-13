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Никита Мазепин едва не попал в аварию на тестах в Бахрейне. Видео

Никита Мазепин едва не попал в аварию на тестах в Бахрейне. Видео
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик инцидента с участием российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина и гонщика «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, произошедшего в ходе первой части второго дня предсезонных тестов в Бахрейне.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Напомним, после сессии россиянин признался, что, пытаясь спровоцировать потерю прижимной силы с целью эксперимента, едва не попал в аварию.

По итогам утренней сессии Никита показал седьмое время.

Формула-1. Тесты. Второй день. Итоги утренней сессии

1. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.32,215 — 52 круга («медиум»)
2. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,124 — 60 («хард»)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,263 — 39 («хард»)
4. Николас Латифи («Уильямс») +0,326 — 47 («софт»)
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,469 — 57 («софт»)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,857 — 56 («медиум»)
7. Никита Мазепин («Хаас») +0,886 — 76 («софт»)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,184 — 58 («хард»)
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +3,803 — 73 («медиум»)
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +6,634 — 10 («медиум»).

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