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На «Ред Булл» Серхио Переса сорвало кожух двигателя. Фото

На «Ред Булл» Серхио Переса сорвало кожух двигателя. Фото
Авто / Формула-1 0
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал причиной остановки тестовой сессии в Бахрейне красными флагами. На болиде мексиканца разрушился кожух двигателя, засыпав трассу обломками.

Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в официальном «твиттере» Формулы-1.

После семи часов второго дня предсезонных тестов Серхио Перес с результатом 1.31,926 занимает шестую строчку в протоколе. Перес проехал 95 кругов.

Лучшее время за час до конца тестового дня у пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли — 1.30,413.

Напомним, нынешний сезон станет первым для Переса в составе австрийской команды «Ред Булл». Он сменил в составе коллектива Александера Албона.

Ранее Перес и пилот «Феррари» Карлос Сайнс стали первыми гонщиками Формулы-1, которые решили вакцинироваться в Бахрейне.

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