Боттас — лучший по итогам второго дня тестов Ф-1, Мазепин — 14-й, Хэмилтон — 15-й

На автодроме «Сахир» (Бахрейн) завершился второй день официальных предсезонных тестов Формулы-1. По итогам дня лучшее время показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе время – у гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли, третьим стал канадский гонщик «Астон Мартина» Лэнс Стролл.



В ходе сессии проблемы возникли у пилота «Ред Булл» Серхио Переса, потерявшего часть кожуха двигателя, из-за чего сессия была остановлена красными флагами.



Дебютант «Хааса» Никита Мазепин проехал 75 кругов и показал 14-й результат. Сменивший его после обеда Мик Шумахер стал 12-м, проехав 81 круг.



Формула-1. Тесты. Второй день. Бахрейн



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.30,289 — 53 круга («суперсофт»)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,124 — 78 («суперсофт»)

3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,171 — 70 («суперсофт»)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,297 — 52 («софт»)

5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,471 — 125 («суперсофт»)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,597 — 73 («суперсофт»)

7. Николас Латифи («Уильямс») +1,383 — 132 («софт»)

8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,393 — 117 («хард»)

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,926 — 52 («медиум»)

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,050 — 128 («хард»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,395 — 57 («софт»)

12. Мик Шумахер («Хаас») +2,594 — 88 («софт»)

13. Карлос Сайнс («Феррари») +2,783 — 56 («медиум»)

14. Никита Мазепин («Хаас») +2,812 — 76 («софт»)

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,110 — 58 («хард»)

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +8,560 — 10 («медиум»).