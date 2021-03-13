Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер — о производительности нового болида «Феррари»: есть многообещающие знаки

Леклер — о производительности нового болида «Феррари»: есть многообещающие знаки
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги первых двух дней предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Вчера мы выполнили всю необходимую программу, но погодные условия были сложными. Здесь очень тепло и ветрено, так что сложно сравнивать нынешние ощущения с прошлогодними. Разумеется, основной вопрос — соперники. Как сильно им удалось прибавить в сравнении с нами? Есть многообещающие знаки, но не стоит судить об этом до первой квалификации сезона.

Работа над стабильностью болида была проделана, первые данные с трассы совпадают с тем, что мы видели на базе. В таких условиях сложно что-то оценить. Но то, что данные с трассы и из симулятора совпадают, — просто отлично», — приводит слова Шарля Леклера Crash.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021