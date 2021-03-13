Леклер — о производительности нового болида «Феррари»: есть многообещающие знаки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги первых двух дней предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.



«Вчера мы выполнили всю необходимую программу, но погодные условия были сложными. Здесь очень тепло и ветрено, так что сложно сравнивать нынешние ощущения с прошлогодними. Разумеется, основной вопрос — соперники. Как сильно им удалось прибавить в сравнении с нами? Есть многообещающие знаки, но не стоит судить об этом до первой квалификации сезона.



Работа над стабильностью болида была проделана, первые данные с трассы совпадают с тем, что мы видели на базе. В таких условиях сложно что-то оценить. Но то, что данные с трассы и из симулятора совпадают, — просто отлично», — приводит слова Шарля Леклера Crash.