Мазепин подвёл итоги второго тестового дня Формулы-1 в Бахрейне

Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги второго тестового дня Формулы-1 в Бахрейне.



«День прошёл намного лучше, чем вчера. Утром всё было отлично, поскольку мы смогли вернуться к пилотированию в более нормальных условиях здесь, в Бахрейне. В сравнении со вчерашним вечером условия сильно изменились, пилотировать стало намного приятнее, условия были гораздо более репрезентативными, чем обычно в Бахрейне, так что удалось собрать важные знания о трассе.



Я всё лучше и лучше узнаю каждого члена команды. знаю, что это очень способная и очень сильная команда. Им тоже нужно узнать меня поближе и увидеть, что я способен показывать хорошие времена на круге и давать хорошую обратную связь. Мы узнаём друг друга всё лучше, но в настоящий момент ключ к успеху на тестах — километраж», — приводит слова Никиты Мазепина официальный сайт «Хааса».