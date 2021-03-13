Шумахер назвал второй день тестов «потрясающим» и считает, что интегрировался в «Хаас»

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер остался доволен вторым днём предсезонных тестов Формулы-1. Шумахер проехал 88 кругов.
«Сегодняшний день был потрясающим. Я считаю это своим первым реальным днём, ведь вчера всё прошло так досадно! Потрясающе, что сегодня удалось последовательно работать на трассе, используя типы шин С2, С3 и С4. После двух или трёх кругов я почувствовал себя комфортно в машине, что многообещающе, и это чувство росло по ходу дня. К концу дня я чувствовал себя суперкомфортно — как дома. Чувствую, что я быстро интегрировался в команду, все парни классные. Мне нравится с ними работать. С нетерпением жду сезона, он обещает стать отличным. Ну а завтра я просто хочу проехать больше кругов, такова наша цель», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
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