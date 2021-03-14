Гасли доволен надёжностью «Хонды»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.
«Это был ещё один позитивный для меня день. Я смог проехать много кругов в дневной сессии. Мы выполнили всю программу по работе на длинныж сериях кругов, а завершили день серией быстрый кругов на „суперсофте“. Мне очень комфортно в болиде, особенно, если сравнивать с прошлым годом. Всё здорово. Конечно, нам есть где прибавлять, но я считаю, что мы в отличной форме за день до окончания тестов. Моторы „Хонда“ работают великолепно, у нас не было никаких серьёзных проблем с надёжностью. Я с нетерпением жду возможности оценить двигатель в гонке.
Я знал, что будет сложно, учитывая то, что тесты разделены между двумя пилотами, но я проезал много кругов и чувствую себя комфортно», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.
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