Алонсо: нам нужно разобраться с работой новой аэродинамики

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвёл итоги второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.



«Сегодня мы прошли большую дистанцию, выполнив намеченную программу. Теперь нам нужно сесть и всё проанализировать. Машина ведёт себя неплохо, но нам нужно разобраться с работой новой аэродинамики. Сегодня я выезжал с более жёсткой резиной, а завтра мы продолжим работу. Мы поделим день с Эстебаном, чтобы собрать ещё больше информации и поработать над тонкими настройками», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба «Альпин».



Формула-1. Тесты. Второй день. Бахрейн



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.30,289 — 53 круга («суперсофт»)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,124 — 78 («суперсофт»)

3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,171 — 70 («суперсофт»)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,297 — 52 («софт»)

5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,471 — 125 («суперсофт»)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,597 — 73 («суперсофт»)

7. Николас Латифи («Уильямс») +1,383 — 132 («софт»)

8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,393 — 117 («хард»)

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,926 — 52 («медиум»)

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,050 — 128 («хард»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,395 — 57 («софт»)

12. Мик Шумахер («Хаас») +2,594 — 88 («софт»)

13. Карлос Сайнс («Феррари») +2,783 — 56 («медиум»)

14. Никита Мазепин («Хаас») +2,812 — 76 («софт»)

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,110 — 58 («хард»)

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +8,560 — 10 («медиум»).