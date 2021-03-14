Мик Шумахер объяснил, почему в хронометраже его обозначают «MSC»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер объяснил, почему он выбрал аббревиатуру «MSC» в хронометраже. Аббревиатура MSC на протяжении долгих лет была закреплена за отцом Мика — Михаэлем Шумахером. Буква «M» использовалась, чтобы не возникало путаницы с братом Михаэля — Ральфом Шумахером.



«Я сам хотел аббревиатуру MSC. У меня особая эмоциональная связь. Думаю, для всех, смотрящих на хронометраж, приятно снова видеть MSC на экранах.



Во второй день тестов я узнал много нового, круги были положительными. Здорово, что удалось проехать так много — я проехал более 80 кругов за день, что, очевидно, очень отличается от 15 кругов в первый день тестов. Это дало мне новый взгляд на Формулу-1 и понимание работы на трассе.



В Бахрейне весело пилотировать болид Формулы-1. Удивительно, насколько он быстрый. Я с нетерпением жду возможности выступить в последний день тестов. Я бы с удовольствием пилотировал болид каждый день. Я мог бы потратить ещё восемь дней на тесты и сразу перейти к гоночному уик-энду», — приводит слова Мика Шумахера RaceFans.