Перес — лучший с утра в третий день тестов Ф-1, Шумахер — 6-й, Боттас — 7-й

На автодроме в Бахрейне завершилась утренняя сессия третьего дня официальных предсезонных тестов Формулы-1. По её итогам лучшее время показал новичок «Ред Булл» Серхио Перес. Второе время у пилота «Феррари» Шарля Леклера, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.
Дебютант «Хааса» Мик Шумахер проехал 75 кругов и показал шестой результат.
Формула-1. Тесты. Третий день. Бахрейн
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.30,187 — 47 кругов («софт»)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,299 — 80 («медиум»)
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,474 — 56 («медиум»)
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,641 — 74 («софт»)
5. Эстебан Окон («Альпин») +1,123 — 61 («медиум»)
6. Мик Шумахер («Хаас») +1,866 — 77 («медиум»)
7. Валттери Боттас («Мерседес») +2,219 — 84 («хард»)
8. Джордж Расселл («Уильямс») +2,544 — 77 («хард»)
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +5,087 — 91 («хард»)
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +5,913 — 80 («медиум»).
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