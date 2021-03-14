Леклер: я теперь больше уверен в машине, мне с ней довольно легко

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своим мнением насчёт того, насколько лучше стал болид «Скудерии» по сравнению с сезоном-2020.



«Трудно сравнивать в таких условиях, но похоже, баланс неплох, мне довольно легко с машиной. В прошлом году в жаркую погоду у нас возникали проблемы, но сейчас, судя по всему, всё в порядке. Задняя часть, кажется, стала стабильнее — я теперь больше уверен в машине. Подождём и посмотрим, но пока ощущения позитивные.



Прогресс касается не только аэродинамики, но и в целом всей задней части машины. Сильно ли мы прибавили? Думаю, мы узнаем только во время первой квалификации, насколько мы справились. Но первые данные демонстрируют, что показатели на трассе похожи на те, каких мы ожидали после анализа на базе — это позитивно само по себе», — приводит слова Леклера RaceFans.