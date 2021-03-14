Цунода прокомментировал второй результат на тестах Формулы-1

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал второй результат в заключительный день зимних тестов Формулы-1 в Бахрейне.
«Отличные ощущения, когда выпрыгиваешь из машины в конце дня со вторым результатом. Конечно, не нужно делать слишком далеко идущие выводы, это только тесты, но здорово закончить три дня на высоте. Я изучил так много за последние несколько дней, мы собрали ценные данные для команды и теперь можем их проанализировать перед первой гонкой.
Думаю, для меня здорово, что мы так скоро вернёмся сюда на старт сезона, ведь я сумел проехать много кругов и хорошо понимаю эту трассу. У нас были некоторые мелкие проблемы роста, но именно этого ты и ожидаешь от тестов: мы здесь для того, чтобы всё отработать и иметь максимально хорошую технику к дню гонки. Я продолжу упорно работать в ближайшие недели и предвкушаю начало!» — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».
- 14 марта 2021
-
22:37
-
22:17
-
22:07
-
21:58
-
21:42
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:20
-
21:07
-
20:49
-
19:21
-
19:07
-
18:58
-
17:58
-
17:00
-
16:55
-
15:31
-
14:02
-
13:01
-
12:00
-
10:59
-
09:56
-
08:00
-
00:57
-
00:40
- 13 марта 2021
-
23:22
-
23:11
-
22:46
-
21:28
-
21:28
-
20:45
-
19:34
-
19:05
-
18:18