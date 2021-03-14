Цунода прокомментировал второй результат на тестах Формулы-1

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал второй результат в заключительный день зимних тестов Формулы-1 в Бахрейне.



«Отличные ощущения, когда выпрыгиваешь из машины в конце дня со вторым результатом. Конечно, не нужно делать слишком далеко идущие выводы, это только тесты, но здорово закончить три дня на высоте. Я изучил так много за последние несколько дней, мы собрали ценные данные для команды и теперь можем их проанализировать перед первой гонкой.



Думаю, для меня здорово, что мы так скоро вернёмся сюда на старт сезона, ведь я сумел проехать много кругов и хорошо понимаю эту трассу. У нас были некоторые мелкие проблемы роста, но именно этого ты и ожидаешь от тестов: мы здесь для того, чтобы всё отработать и иметь максимально хорошую технику к дню гонки. Я продолжу упорно работать в ближайшие недели и предвкушаю начало!» — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».