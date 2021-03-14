Мик Шумахер: чувствую себя готовым к старту сезона

Пилот «Хааса» Мик Шумахер подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1, отметив, что после них чувствует себя готовым к началу чемпионата.

«Конечно, немного жаль, что это последний день тестов перед первым этапом. Как бы то ни было, нас ждёт 23 Гран-при, что здорово. Сегодня получился продуктивный день, я проехал много кругов, что всегда хорошо. Мы наверстали упущенное в первый день. В целом, мы довольны тем, как прошли тесты.

Конечно, первый день заставил сожалеть об упущенных возможностях, но мы отыгрались. Я получал опыт днём и ночью. С нетерпением жду начала чемпионата, чувствую себя готовым к этому», — приводит слова молодого немца пресс-служба «Хааса».

В заключительный день Шумахер-младший показал 15-е время, проехав 78 кругов.