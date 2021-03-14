Феттель спокойно отнёсся к неудачам на тестах Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель предпочитает не впадать панику из-за недостаточно удачных предсезонных тестов Формулы-1. В ходе заездов на болиде немца возникали технические проблемы, что не дало ему возможности проехать достаточное количество кругов.

«Конечно, мне бы хотелось преодолеть большую дистанцию, это главное. Третий день тестов получился загруженным, пытался использовать время на трассе. Узнал много нового. Важно всё это запомнить, дать обратную связь и двигаться дальше, это будет ключевым моментом. Думаю, у нас осталось много комплектов резины просто потому, что мы не выезжали на трассу. Наверное, я проехал около 100 кругов, то же самое можно сказать о Лэнсе. Мы не получили того, чего хотели, но не страшно. Что есть, то есть. Буде двигаться дальше.

Нам не удалось поработать в квалификационном темпе, но впереди этап чемпионата мира, а после ещё 22 Гран-при. Уверен, что мы решим проблемы и будем в лучшей форме через две недели. Паникую ли я? Разве это поможет. У нас сегодня был хороший день, в целом всё могло быть и хуже, а могло и лучше.



Думаю, важно оставаться спокойным и двигаться дальше. Даже команды, которым удалось проехать много кругов, не получили всю информацию о машинах, резине и так далее», — приводит слова Феттеля The Race.