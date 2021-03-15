Райкконен — об инциденте с Сайнсом: думаю, Карлос был взбешён

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал инцидент, произошедший в концовке предсезонных тестов в Бахрейне. Райкконен едва не столкнулся с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом.

Сайнс продолжал атаковать на втором секторе, в то время как Райкконен уже сбросил скорость и не ожидал, что кто-то из соперников продолжит ехать в полную силу уже после истечения времени сессии.

Сайнс попробовал опередить Райкконена в десятом повороте, и финн лишь в последний момент увидел соперника и отвернул в сторону. Машины всё-таки допустили минимальный контакт и обе заехали на обочину. После этого разозлившийся Карлос попробовал пройти Райкконена до конца круга, но финн в свою очередь поднял скорость и не дал оппоненту шанса.

«Не думаю, что там был контакт, не знаю. Я не видел, что он там находился, заметил его болид в последнюю секунду и рванул вправо. Я не знаю, думаю, что он был взбешён и пытался сыграть в какие-то игры. Но, как я уже сказал, сомневаюсь, что там был контакт, я не почувствовал», — цитирует Райкконена Motorsportweek.