Тиктум считает, что в Формуле-1 входил бы в число пяти-шести самых талантливых гонщиков

Резервный пилот «Уильямса» Дэн Тиктум признался, что считает себя одним из самых талантливых гонщиков Формулы-1. Также Тиктум ответил на претензии, согласно которым он слишком много говорит, не думая.
«Нас, пилотов, помещают в машины. И мы из них выходим, как роботы. Нам ничего не разрешают, нельзя проявлять индивидуальность. Нельзя ничего говорить. Но у меня сильный характер. Какого чёрта я должен быть кем-то другим, а не собой? Просто иногда нужно быть чуть осторожнее.
Если я не попаду в Формулу-1, то не хочу быть пилотом GT на протяжении долгих лет. Для меня Формула-1 – это или всё, или ничего.
Я думаю, что с Ландо Норрисом и Джорджем Расселлом мы входим в пять-шесть самых талантливых пилотов Формулы-1. Но это сложный спорт, там есть всего 20 мест», — цитирует Тиктума Evening Standard.
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