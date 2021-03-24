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Райкконен: регламент сезона-2022 не повлияет на то, продолжу ли я участвовать в гонках

Райкконен: регламент сезона-2022 не повлияет на то, продолжу ли я участвовать в гонках
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Думаю, все в предвкушении того, что случится в 2022 году, но, честно говоря, это не повлияет на то, буду я участвовать в гонках или нет. Хотя ради нашего спорта я надеюсь, как и все остальные, что изменения сработают так, как запланировано.

Несомненно, наш спорт изменился за 20 лет, в некоторые моменты бывает тяжелее, чем обычно. Но это, наверное, и есть суть гонок.

Первая гонка сезона — это всегда особенный период, в основном потому, что ты успеваешь соскучиться по гонкам. Приятно вернуться в машину во время тестов, но интересным этот вид спорта делает именно борьба на колесо к колесу, а это происходит только в гонках.

Я не обращаю внимания на время, показанное за три дня тестов, потому что по их результатам нет смысла пытаться получить представление о том, чего ожидать: достаточно скоро мы поймём, кто на каком месте и за что мы будем бороться в этом году», — приводит слова Райкконена F1i.

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