Ферстаппен прокомментировал завоевание поула Гран-при Бахрейна

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна. Представитель Нидерландов показал лучшее время. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.
«Конечно, у нас была отличная неделя тестов. Но не было никаких гарантий, что всё будет также и во время уик-энда. В течение всей недели болид работал отлично. И я получаю удовольствие от управления этой машиной.
Всё здорово работало во время квалификации. Я очень рад, что показал лучший результат», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию квалификации.
Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, пропустивший последние два года, показал 9-й результат. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, перешедший в «Астон Мартин», стал лишь 18-м.
Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял последнее, 20-е место. Его развернуло в первой и третьей попытках. Напарник Мазепина, немец Мик Шумахер, стал 19-м.
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