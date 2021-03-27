Ферстаппен прокомментировал завоевание поула Гран-при Бахрейна

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна. Представитель Нидерландов показал лучшее время. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.

«Конечно, у нас была отличная неделя тестов. Но не было никаких гарантий, что всё будет также и во время уик-энда. В течение всей недели болид работал отлично. И я получаю удовольствие от управления этой машиной.

Всё здорово работало во время квалификации. Я очень рад, что показал лучший результат», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию квалификации.



Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, пропустивший последние два года, показал 9-й результат. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, перешедший в «Астон Мартин», стал лишь 18-м.



Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял последнее, 20-е место. Его развернуло в первой и третьей попытках. Напарник Мазепина, немец Мик Шумахер, стал 19-м.