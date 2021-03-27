Пиастри выиграл вторую гонку Формулы-2 после обгона на последнем круге, Шварцман сошёл

Гонщик «Премы» Оскар Пиастри одержал победу во второй спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Бахрейне. В начале последнего круга Пиастри удалось опередить Чжоу Гуаньюя, который, в отличие от Оскара, не совершал пит-стоп под сейфти-каром для перехода на свежие шины. При этом Пиастри сразу же пришлось отразить атаку Кристиана Лундгора, который финишировал вторым, но из-за 10-секундного штрафа за столкновение с Лиримом Зендели откатился на девятую строчку.
Россиянин Роберт Шварцман хорошо стартовал, но в первом повороте столкнулся с Дэниелом Тиктумом — оба пилота сошли.
Формула-2. Вторая гонка.
1. Оскар Пиастри — 23 круга
2. Чжоу Гуаньюй +2,0
3. Джехан Дарувала +2,4
4. Рихард Версхор +2,9
5. Тео Пуршер +3,7
6. Давид Бекман +6,3
7. Марино Сато +8,0
8. Маттео Наннини +9,7
9. Кристиан Лундгор +10,7
10. Маркус Армстронг +12,1...
16. Юри Випс +36,9...
Лиам Лоусон — сошёл
Дэниел Тиктум — сошёл
Роберт Шварцман — сошёл.
Формула-2. Общий зачёт.
1. Оскар Пиастри («Према») — 23 очка
2. Джехан Дарувала («Карлин») — 22 очка
3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 18 очков
4. Лиам Лоусон («Хайтек») — 15 очков
5. Давид Бекман («Хароуз») — 14 очков
6. Роберт Шварцман («Према») — 8 очков
7. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 8 очков
8. Тео Пуршер («АРТ») — 6 очков
9. Кристиан Лундгор («АРТ») — 4 очка
10. Марино Сато («Трайдент») — 2 очка
11. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 2 очка
12. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко
13. Дэниэл Тиктум («Карлин») — 1 очко.
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