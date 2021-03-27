Пиастри выиграл вторую гонку Формулы-2 после обгона на последнем круге, Шварцман сошёл

Гонщик «Премы» Оскар Пиастри одержал победу во второй спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Бахрейне. В начале последнего круга Пиастри удалось опередить Чжоу Гуаньюя, который, в отличие от Оскара, не совершал пит-стоп под сейфти-каром для перехода на свежие шины. При этом Пиастри сразу же пришлось отразить атаку Кристиана Лундгора, который финишировал вторым, но из-за 10-секундного штрафа за столкновение с Лиримом Зендели откатился на девятую строчку.



Россиянин Роберт Шварцман хорошо стартовал, но в первом повороте столкнулся с Дэниелом Тиктумом — оба пилота сошли.



Формула-2. Вторая гонка.



1. Оскар Пиастри — 23 круга

2. Чжоу Гуаньюй +2,0

3. Джехан Дарувала +2,4

4. Рихард Версхор +2,9

5. Тео Пуршер +3,7

6. Давид Бекман +6,3

7. Марино Сато +8,0

8. Маттео Наннини +9,7

9. Кристиан Лундгор +10,7

10. Маркус Армстронг +12,1...

16. Юри Випс +36,9...

Лиам Лоусон — сошёл

Дэниел Тиктум — сошёл

Роберт Шварцман — сошёл.



Формула-2. Общий зачёт.



1. Оскар Пиастри («Према») — 23 очка

2. Джехан Дарувала («Карлин») — 22 очка

3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 18 очков

4. Лиам Лоусон («Хайтек») — 15 очков

5. Давид Бекман («Хароуз») — 14 очков

6. Роберт Шварцман («Према») — 8 очков

7. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 8 очков

8. Тео Пуршер («АРТ») — 6 очков

9. Кристиан Лундгор («АРТ») — 4 очка

10. Марино Сато («Трайдент») — 2 очка

11. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 2 очка

12. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко

13. Дэниэл Тиктум («Карлин») — 1 очко.