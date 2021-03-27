Видео: Шварцман и Тиктум сталкиваются на старте второй гонки Формулы-2 в Бахрейне
Пресс-служба молодёжной моносерии Формула-2 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего на старте второй спринтерской гонки в Бахрейне. В первом повороте после старта столкнулись британский гонщик Дэниел Тиктум и россиянин Роберт Шварцман. Тиктум, занимавший третью позицию, решил резко сместиться на внешний радиус, в то время как Шварцман входил в поворот по неоптимальной траектории и не мог удержать машину от контакта с Дэниелом. Из-за последствий столкновения оба гонщика сошли с дистанции.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.
Третья и основная гонка бахрейнского этапа Формулы-2 пройдёт в воскресенье, 28 марта. Старт в 13:50 по московскому времени.
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