Видео: Шварцман и Тиктум сталкиваются на старте второй гонки Формулы-2 в Бахрейне

Пресс-служба молодёжной моносерии Формула-2 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего на старте второй спринтерской гонки в Бахрейне. В первом повороте после старта столкнулись британский гонщик Дэниел Тиктум и россиянин Роберт Шварцман. Тиктум, занимавший третью позицию, решил резко сместиться на внешний радиус, в то время как Шварцман входил в поворот по неоптимальной траектории и не мог удержать машину от контакта с Дэниелом. Из-за последствий столкновения оба гонщика сошли с дистанции.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.

Третья и основная гонка бахрейнского этапа Формулы-2 пройдёт в воскресенье, 28 марта. Старт в 13:50 по московскому времени.

Шварцман прокомментировал столкновение с Тиктумом на старте