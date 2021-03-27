Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Тиктум удивлён ненавистью болельщиков к себе после аварии со Шварцманом

Тиктум удивлён ненавистью болельщиков к себе после аварии со Шварцманом
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0
Аудио-версия:

Британский гонщик Формулы-2 Дэниел Тиктум прокомментировал столкновение с россиянином Робертом Шварцманом на старте второй гонки этапа моносерии в Бахрейне. Тиктум удивился, что болельщики в социальных сетях начали активно его обвинять в провоцировании аварии. Прямо перед столкновением Дэниел сместился на внутреннюю часть трассы, и в него врезался входивший в поворот Шварцман.

«Сегодня был сложный день! Немного озадачен уровнем ненависти, который я получаю за инцидент во второй гонке. Я ведь просто получил удар сзади, что я мог сделать? Любой пилот попробовал бы сделать то, что сделал я. Если бы я остановился снаружи Випса, он выдавил бы меня с трассы перед вторым поворотом. Как бы то ни было, дерьмо случается, завтра ещё одна гонка!» — написал Тиктум в своём аккаунте в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021