Тиктум удивлён ненавистью болельщиков к себе после аварии со Шварцманом

Британский гонщик Формулы-2 Дэниел Тиктум прокомментировал столкновение с россиянином Робертом Шварцманом на старте второй гонки этапа моносерии в Бахрейне. Тиктум удивился, что болельщики в социальных сетях начали активно его обвинять в провоцировании аварии. Прямо перед столкновением Дэниел сместился на внутреннюю часть трассы, и в него врезался входивший в поворот Шварцман.
«Сегодня был сложный день! Немного озадачен уровнем ненависти, который я получаю за инцидент во второй гонке. Я ведь просто получил удар сзади, что я мог сделать? Любой пилот попробовал бы сделать то, что сделал я. Если бы я остановился снаружи Випса, он выдавил бы меня с трассы перед вторым поворотом. Как бы то ни было, дерьмо случается, завтра ещё одна гонка!» — написал Тиктум в своём аккаунте в «Инстаграме».
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