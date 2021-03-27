Тиктум удивлён ненавистью болельщиков к себе после аварии со Шварцманом

Британский гонщик Формулы-2 Дэниел Тиктум прокомментировал столкновение с россиянином Робертом Шварцманом на старте второй гонки этапа моносерии в Бахрейне. Тиктум удивился, что болельщики в социальных сетях начали активно его обвинять в провоцировании аварии. Прямо перед столкновением Дэниел сместился на внутреннюю часть трассы, и в него врезался входивший в поворот Шварцман.



«Сегодня был сложный день! Немного озадачен уровнем ненависти, который я получаю за инцидент во второй гонке. Я ведь просто получил удар сзади, что я мог сделать? Любой пилот попробовал бы сделать то, что сделал я. Если бы я остановился снаружи Випса, он выдавил бы меня с трассы перед вторым поворотом. Как бы то ни было, дерьмо случается, завтра ещё одна гонка!» — написал Тиктум в своём аккаунте в «Инстаграме».