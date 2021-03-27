Шварцман прокомментировал столкновение с Тиктумом на старте

Пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал сход во второй спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Бахрейне после столкновения с Дэниелом Тиктумом в первом повороте.
«Во второй гонке сам старт был довольно хорошим. Я шёл бок о бок с Лундгором, особо не оставалось места слева, так что я не мог хорошо войти в поворот. Я не переатаковал, мы по-прежнему шли бок о бок в первом повороте, но Тиктум внезапно выбрал совершенно другую траекторию в попытке её перекрестить. Я не мог видеть его слева, а когда увидел, то это уже был момент контакта. Думаю, со своей стороны я не мог его избежать. Досадно, потому что у нас была отличная возможность побороться за подиум. Я делал всё, что мог, но вышло вот так», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».
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