Мазепин попал в аварию на первом круге дебютной гонки в Формуле-1 и сошёл

Дебютант Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин сошёл с дистанции Гран-при Бахрейна уже на первом круге. Никита после борьбы с Николасом Латифи пропустил вперед напарника по команде Мика Шумахера, оказался на бордюре и потерял контроль над болидом. Россиянин долгое время оставался в машине, однако никаких травм не получил и поехал в боксы на «попутке». Мазепин также успел извиниться перед командой по радиосвязи.

После вылета на трассе появилась машина безопасности.

Фото доступно на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, Мазепин минувший сезон провёл в Формуле-2, заняв по итогам чемпионата пятое место. После он подписал контракт с «Хаасом». Титульным спонсором американской команды в сезоне Формулы-1 2021 стала компания «Уралкалий», владельцем которой является российский бизнесмен, отец Никиты Дмитрий Мазепин.