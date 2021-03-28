Мазепин попал в аварию на первом круге дебютной гонки в Формуле-1 и сошёл

Дебютант Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин сошёл с дистанции Гран-при Бахрейна уже на первом круге. Никита после борьбы с Николасом Латифи пропустил вперед напарника по команде Мика Шумахера, оказался на бордюре и потерял контроль над болидом. Россиянин долгое время оставался в машине, однако никаких травм не получил и поехал в боксы на «попутке». Мазепин также успел извиниться перед командой по радиосвязи.
После вылета на трассе появилась машина безопасности.
Фото доступно на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».
Напомним, Мазепин минувший сезон провёл в Формуле-2, заняв по итогам чемпионата пятое место. После он подписал контракт с «Хаасом». Титульным спонсором американской команды в сезоне Формулы-1 2021 стала компания «Уралкалий», владельцем которой является российский бизнесмен, отец Никиты Дмитрий Мазепин.
- 28 марта 2021
-
19:44
-
19:28
-
19:16
-
18:16
-
17:57
-
17:40
-
15:45
-
15:15
-
14:47
-
14:00
-
13:39
-
12:43
-
11:44
-
10:55
-
10:00
-
00:32
-
00:27
-
00:22
-
00:19
- 27 марта 2021
-
23:56
-
23:01
-
22:52
-
22:51
-
22:43
-
21:57
-
21:52
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:17
-
21:13
-
20:38
-
20:28
-
20:18