Боттас остался недоволен «оборонительной» тактикой «Мерседеса»

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой он занял третье место позади своего напарника Льюиса Хэмилтона, а также пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Свой первый пит-стоп финн совершил позже Льюиса, из-за чего отстал, а вторая остановка финна длилась почти 11 секунд.
«Хорошо, что мы как команда набрали хорошие очки, но если говорить обо мне, считаю, по крайней мере в плане стратегии мы выбрали оборонительный подход, а не атакующий, что не совсем нормально. Не идеально. А потом у нас был медленный пит-стоп, который в итоге лишил любых возможностей. Но думаю, что временами темп был хороший. Я разочарован. У нас был разный выбор шин, мы могли поиграть со стратегией, и считаю, что мог добиться сегодня большего», — приводит слова Боттаса GPFans.
- 28 марта 2021
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