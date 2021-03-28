Боттас остался недоволен «оборонительной» тактикой «Мерседеса»

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой он занял третье место позади своего напарника Льюиса Хэмилтона, а также пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Свой первый пит-стоп финн совершил позже Льюиса, из-за чего отстал, а вторая остановка финна длилась почти 11 секунд.



«Хорошо, что мы как команда набрали хорошие очки, но если говорить обо мне, считаю, по крайней мере в плане стратегии мы выбрали оборонительный подход, а не атакующий, что не совсем нормально. Не идеально. А потом у нас был медленный пит-стоп, который в итоге лишил любых возможностей. Но думаю, что временами темп был хороший. Я разочарован. У нас был разный выбор шин, мы могли поиграть со стратегией, и считаю, что мог добиться сегодня большего», — приводит слова Боттаса GPFans.