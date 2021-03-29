Обозреватель Sky Sports назвал причину ухода Абитебуля из «Рено»

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц рассказал об обстоятельствах ухода Сириля Абитебуля из «Рено». Француз покинул команду зимой, в настоящее время она существует под названием «Альпин». По словам Кравитца, Абитебуль лишился своего места из-за неудачного выступления «Рено» в минувшем сезоне. Команда заняла пятое место в Кубке Конструкторов.

«Перед окончанием прошлого сезона мы думали, что Сириль может перейти на более высокую позицию. Но этого не произошло после того, как команда заняла пятое место в Кубке Конструкторов. После этого глава «Рено» Люка де Мео решил, что Абитебуль должен понести ответственность за неудачный результат», — сказал Кравиц в своей передаче.

Также журналист не исключил, что в будущем Абитебуль вернётся в Формулу-1.