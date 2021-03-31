Бергер: Феттель — выдающийся гонщик, но он никогда не умел справляться с давлением

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о пилоте «Астон Мартин» Себастьяне Феттеле, который неудачно начал сезон-2021.

«Себастьян — четырёхкратный чемпион мира, так что он выдающийся гонщик, без сомнения. Но он никогда не умел справляться с давлением. Помните, когда Даниэль Риккардо пришёл в «Ред Булл», он был очень сильным, чем оказывал давление на Себастьяна. Феттелю было трудно с этим справиться. В «Феррари» было то же самое.



Когда ты смотришь на него, чувствуешь, что он не ощущает себя свободно. Он недостаточно расслаблен. Он пытается доказать что-то, что в данный момент невозможно, потому что машина или его форма недостаточно хороши.



Когда находишься в такой ситуации, нужно сесть, сделать шаг назад и сказать: «Хорошо, нужно успокоиться, и успех придёт снова».



Стоит сказать, что он уже в конце своей карьеры. Когда ты уже провёл так много гонок, стал четырёхкратным чемпионом мира, наступает момент, когда ты уже не хочешь рисковать и бороться так, как ты боролся раньше», — приводит слова Бергера Autosport со ссылкой на подкаст Fast Lane.