Бергер: Феттель — выдающийся гонщик, но он никогда не умел справляться с давлением

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о пилоте «Астон Мартин» Себастьяне Феттеле, который неудачно начал сезон-2021.
«Себастьян — четырёхкратный чемпион мира, так что он выдающийся гонщик, без сомнения. Но он никогда не умел справляться с давлением. Помните, когда Даниэль Риккардо пришёл в «Ред Булл», он был очень сильным, чем оказывал давление на Себастьяна. Феттелю было трудно с этим справиться. В «Феррари» было то же самое.
Когда ты смотришь на него, чувствуешь, что он не ощущает себя свободно. Он недостаточно расслаблен. Он пытается доказать что-то, что в данный момент невозможно, потому что машина или его форма недостаточно хороши.
Когда находишься в такой ситуации, нужно сесть, сделать шаг назад и сказать: «Хорошо, нужно успокоиться, и успех придёт снова».
Стоит сказать, что он уже в конце своей карьеры. Когда ты уже провёл так много гонок, стал четырёхкратным чемпионом мира, наступает момент, когда ты уже не хочешь рисковать и бороться так, как ты боролся раньше», — приводит слова Бергера Autosport со ссылкой на подкаст Fast Lane.
- 31 марта 2021
-
09:38
-
09:33
-
00:51
- 30 марта 2021
-
23:52
-
22:59
-
21:59
-
20:54
-
19:51
-
18:58
-
17:43
-
16:29
-
15:22
-
14:28
-
13:32
-
12:24
-
11:32
-
10:42
-
09:43
-
00:04
- 29 марта 2021
-
22:57
-
21:56
-
20:54
-
20:34
-
19:59
-
18:47
-
17:59
-
16:18
-
16:08
-
15:47
-
14:45
-
13:09
-
12:30
-
11:36
-
10:50
-
10:02