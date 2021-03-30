Култхард не исключил, что Феттель не продержится в «Астон Мартин» до конца сезона

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Кулхтард поделился мнением о перспективах гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Немецкий пилот перешёл в «Астон Мартин» из «Феррари». Но начало сезона для Феттеля не задалось, он занял в Гран-при Бахрейна 15-е место.

«Пока не знаю, как он сможет вернуть себе ритм. Я думаю, что он ценен для команды, учитывая его опыт, он может довести машину до финиша. Но всё становится сложно, когда теряешь скорость.

Я думаю, что приглашение Феттеля может стать частью построения бренда не только для «Астон Мартин», но и для Лэнса Стролла. Если он сможет побеждать четырёхкратного чемпиона Формулы-1, то это докажет его потенциал потенциального чемпиона. Если Стролл сможет сделать с Себом то, что удавалось Шарлю Леклеру, то я даже не знаю, как Феттель сможет дотянуть до конца сезона», — цитирует Култхарда Formula1News.