Марко: Хэмилтон и Ферстаппен примерно равны

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что гонщик австрийской команды Макс Ферстаппен и семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон примерно равны по потенциалу.
«Гонка в Бахрейне ясно показала, что эти двое играют в собственной лиге. Победа Хэмилтона над Максом — рутина для Льюиса. Я не знаю, сколько у него побед, сколько гонок. Вы могли видеть, как Хэмилтон действует тактически. Это была очень сложная гонка для Ферстаппена.
В целом, Хэмилтон и Ферстаппен примерно равны. Как бы то ни было, в какой-то момент Макс сможет воспользоваться таким же богатым опытом, которым обладает Хэмилтон", — приводит слова Марко Motorsport-Total.
Напомним, на Гран-при Бахрейна победу одержал Льюис Хэмилтон, второе место занял Макс Ферстаппен.
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