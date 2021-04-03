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Марко: Хэмилтон и Ферстаппен примерно равны

Марко: Хэмилтон и Ферстаппен примерно равны
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что гонщик австрийской команды Макс Ферстаппен и семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон примерно равны по потенциалу.

«Гонка в Бахрейне ясно показала, что эти двое играют в собственной лиге. Победа Хэмилтона над Максом — рутина для Льюиса. Я не знаю, сколько у него побед, сколько гонок. Вы могли видеть, как Хэмилтон действует тактически. Это была очень сложная гонка для Ферстаппена.

В целом, Хэмилтон и Ферстаппен примерно равны. Как бы то ни было, в какой-то момент Макс сможет воспользоваться таким же богатым опытом, которым обладает Хэмилтон", — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Напомним, на Гран-при Бахрейна победу одержал Льюис Хэмилтон, второе место занял Макс Ферстаппен.

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