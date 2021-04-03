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Ральф Шумахер: дебют Мика в Формуле-1 получился почти безупречным

Ральф Шумахер: дебют Мика в Формуле-1 получился почти безупречным
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился впечатлениями от дебюта своего племянника Мика в Ф-1. По словам немца, новичок «Хааса» на Гран-при Бахрейна выступил почти безупречно.

«Дебют в исполнении Мика был почти безупречным. Даже небольшая ошибка, которую он допустил на холодной резине, не может испортить это впечатление. Проблемы Никиты Мазепина на протяжении всего уик-энда лишь доказали, что управлять этим болидом нелегко. Мик справился очень хорошо.

К сожалению, сильное выступление не привлекло заслуженного внимания, так как Мик со своим неконкурентоспособным болидом был далеко позади», — приводит слова Ральфа Шумахера PlanetF1.

Напомним, в дебютной гонке в Формуле-1 Мик Шумахер стал 16-м, а его напарник Никита Мазепин сошёл с дистанции на первом круге.

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