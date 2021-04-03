Новичок «Дукати» Мартин выиграл квалификацию MotoGP в Дохе, Росси — 21-й

Испанский гонщик Хорхе Мартин, проводящий свой дебютный сезон в MotoGP, завоевал поул-позишен по итогам квалификации второго этапа сезона-2021, проходящего в Катаре. Второй результат показал Жоанн Зарко, который уступил Мартину 0,157 секунды. Тройку лучших замкнул Маверик Виньялес.



Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси не отобрался во вторую часть квалификации и стал лишь 21-м. Действующий чемпион мира Жоан Мир показал 9-й результат.

MotoGP. Гран-при Дохи. Квалификация

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 1:53.106

2. Жоанн Зарко («Дукати») — 1:53.263

3. Маверик Виньялес («Ямаха») — 1:53.267

4. Джек Миллер («Дукати») — 1:53.303

5. Фабио Куартараро («Ямаха») — 1:53.469

6. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:53.654

7. Алекс Эспаргаро («Априлья») — 1:53.705

8. Алекс Ринс («Сузуки») — 1:53.745

9. Жоан Мир («Сузуки») — 1:53.785

10. Франко Морбиделли («Ямаха») — 1:53.794.