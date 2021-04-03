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Новичок «Дукати» Мартин выиграл квалификацию MotoGP в Дохе, Росси — 21-й

Новичок «Дукати» Мартин выиграл квалификацию MotoGP в Дохе, Росси — 21-й
Авто / Мотогонки 0
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Испанский гонщик Хорхе Мартин, проводящий свой дебютный сезон в MotoGP, завоевал поул-позишен по итогам квалификации второго этапа сезона-2021, проходящего в Катаре. Второй результат показал Жоанн Зарко, который уступил Мартину 0,157 секунды. Тройку лучших замкнул Маверик Виньялес.

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси не отобрался во вторую часть квалификации и стал лишь 21-м. Действующий чемпион мира Жоан Мир показал 9-й результат.

MotoGP. Гран-при Дохи. Квалификация

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 1:53.106
2. Жоанн Зарко («Дукати») — 1:53.263
3. Маверик Виньялес («Ямаха») — 1:53.267
4. Джек Миллер («Дукати») — 1:53.303
5. Фабио Куартараро («Ямаха») — 1:53.469
6. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:53.654
7. Алекс Эспаргаро («Априлья») — 1:53.705
8. Алекс Ринс («Сузуки») — 1:53.745
9. Жоан Мир («Сузуки») — 1:53.785
10. Франко Морбиделли («Ямаха») — 1:53.794.

MotoGP 2021. Этап 2, Доха, Катар
Гран-при Дохи. Квалификация 2
03 апреля 2021, суббота. 20:25 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
1:53.106
2
Жоанн Зарко
Ducati
+0.157
3
Маверик Виньялес
Yamaha
+0.161
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