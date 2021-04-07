Саудовская Аравия может организовать собственную команду Формулы-1

У Саудовской Аравии в ближайшее время может появиться собственная команда, сообщает AutoSprint. По данным источника, в реализации проекта участвует бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Так, он присутствовал в паддоке во время Гран-при Бахрейна. Там он встретился с наследным принцем Салманом. Кроме того, Ренци посещал Саудовскую Аравию, где также общался с заинтересованными лицами.

Саудовская Аравия проявляет активный интерес к автоспорту. Страна принимает знаменитый ралли-марафон Дакар и этап Формулы-Е. Кроме того, в минувший уик-энд в Саудовской Аравии состоялась дебютная гонка новой серии Extreme E.

Гран-при Формулы 1 пройдёт в Саудовской Аравии с 3 по 5 декабря. Соревнования традиционно проходят на фоне критики со стороны активистов, которые обвиняют власти страны в нарушении прав человека.