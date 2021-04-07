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Бывший технический директор ФИА не исключил, что болиды Формулы-1 станут полноприводными

Бывший технический директор ФИА не исключил, что болиды Формулы-1 станут полноприводными
Авто / Формула-1 0
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Бывший технический директор ФИА по моторам Жиль Симон не исключил, что в будущем болиды Формулы-1 станут полноприводными.

«Полный привод — это возможно. Очевидно, полноприводный автомобиль очень эффективен с точки зрения рекуперации энергии, производительности, прохождения поворотов. Но это дополнительная сложность.

Мы должны оценить, является ли это правильным направлением для Формулы-1, стоит ли идти этим путём. Речь пойдёт о совершенно новом автомобиле, и мы уже знаем, что в 2025 году будут новые машины с новыми моторами.

Этот момент по-прежнему находится на начальном этапе осуществления, но мы смотрим далеко вперёд. Спустя время мы вместе с Формулой-1 и производителями моторов определим направление деятельности», — приводит слова Симона Racingnews365.

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