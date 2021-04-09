В «Порше» прокомментировали слухи о приходе в Формулу-1

Глава автоспортивного подразделения «Порше» Фритц Энцингер отреагировал на слухи, которые связывают концерн «Фольксваген» со скорым приходом в Формулу-1. По словам функционера, в компании изучают такой вариант развития событий, но никаких гарантий пока не дают.

«Конечно, мы следим за всеми решениями и изменениями, которые происходят. Пока наши усилия сконцентрированы на сериях WEC и Формула-E, также речь идёт о поддержке клиентских программ в GT3. Новый технический регламент Формулы-1 вступит в силу в 2025 году.

Возможно, придёт время и перехода на экологическое топливо. Кроме того, будет введён потолок расходов. Компания следит за всем этим, но не более. Что касается бренда, под которым мы бы могли выступать, не хочу спекулировать на эту тему. Пока мы изучаем вопрос только с точки зрения всей компании», — приводит слова Энцингера Auto Motor und Sport.