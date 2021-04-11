«А какой Роберт ты?» В «Феррари» показали забавный календарь со Шварцманом

Пресс-служба гоночной Академии «Феррари» на официальной странице в «Инстаграме» разместила забавный пост, посвящённый члену Академии, пилоту гоночной программы SMP Racing, выступающему в Формуле-2 в составе Prema Роберту Шварцману.

В «Феррари» выложили семь фотографий Роберта, каждая из которых соответствовал одному дню в неделю. На каждых снимках Шварцман отражает разные эмоции.

«А какой Роберт ты?» — сказано в подписи к фотографиям.

Соответствующий пост доступен на странице Академии «Феррари» в «Инстаграме».

Напомним, что после первого этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2021 Шварцман занимает в общем зачёте восьмое место, в его активе 16 очков. Следующий этап Ф-2 пройдёт 21-22 мая в Монте-Карло.