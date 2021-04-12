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Зайдль: Феттель не забыл, как пилотировать болид Ф-1, он добьётся больших успехов

Зайдль: Феттель не забыл, как пилотировать болид Ф-1, он добьётся больших успехов
Авто / Формула-1 0

Глава «Макларена» Андреас Зайдль поддержал пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, который неудачно дебютировал в новой команде.

«Нужно оставить прошлое позади. Гоночный уик-энд прошёл для Феттеля и его команды неудачно. Но я жду, что четырёхкратный чемпион мира сможет вернуться. Себастьян точно не забыл, как пилотировать болид.

Есть причина, по которой он является четырёхкратным чемпионом мира. У него также были хорошие гонки в «Феррари» и будут в новой команде. Думаю, что в этом сезоне Феттель добьётся больших успехов», — цитирует Зайдля F1-Insider.

В минувшем сезоне Феттель выступал за «Феррари», но так и не смог добиться успехов. Команда заняла лишь шестое место в Кубке конструкторов Формула-1.

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