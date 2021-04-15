Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал о самой большой ошибке в своей карьере, которую он допустил во время Гран-при Эмилии-Романьи в прошлом году.

«Трасса в Имоле просто фантастическая, она очень быстрая. У неё также есть характер, которого иногда не хватает новым трассам, и ты чувствуешь это, когда наезжаешь на бордюры. Я очень рад, что эта трасса вернулась в календарь Формулы-1.



Я совершил, пожалуй, самую большую ошибку в своей карьере в Имоле в 2020 году, когда врезался в отбойник, пока ехал за машиной безопасности. Это трасса, на которой ты выбываешь, если совершаешь ошибку. Но именно в этом и должна заключаться суть гонок! В этот уик-энд я постараюсь исправить свою прошлогоднюю ошибку и показать хороший результат», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.