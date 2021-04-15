В Канаде сообщили об отмене Гран-при. В Формуле-1 отреагировали

Департамент здравоохранения провинции Квебек (Канада) резко выступает против проведения Гран-при Формулы-1 в Монреале. В североамериканской стране заявляют, что этап в Монреале не состоится второй год кряду. В Канаде считают, что риск распространения коронавируса будет слишком высок, даже если Гран-при будет проведён без зрителей, сообщает GPFans.
Невзирая на это, в Формуле-1 пока не объявляют об отмене канадского этапа. Представитель чемпионата заявил, что переговоры по поводу проведения этапа всё ещё идут.
«Мы продолжаем вести переговоры с промоутерами Гран-при Канады и пока не готовы давать дальнейшие комментарии», — сказал представитель Ф-1.
В случае если этап в Монреале будет отменён, в календаре его, вероятнее всего, заменит Гран-при Турции.
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