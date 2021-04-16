Марко назвал Переса виновным в столкновении с Оконом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал столкновение между мексиканским гонщиком команды Серхио Пересом и французским пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом во время первой пятничной тренировки Гран-при Эмилии-Романьи. Перес обогнал находившегося на медленном круге Окона, однако затем машины соприкоснулись на апексе очередного поворота. Стюарды не стали никого наказывать по итогам расследования.
«Проблема была в том, что радиопереговоры полностью не работали. Похоже, это раздражало большинство гонщиков. Не знаю, зачем им зеркала заднего вида. Очевидно, это была ошибка Переса, который обогнал Окона, а затем случился инцидент. Конечно, повреждения можно было восстановить, однако он потерял время. Но в целом это была сложная ситуация», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на ORF.
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